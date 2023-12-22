ФАС сообщила о снижении цен на авиабилеты под Новый год ФАС: авиакомпании снизили цены на полеты в новогодние праздники на 7-39%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В продаже появились авиабилеты по сниженным от 7% до 39% ценам, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. В службе отметили, что компании прислушались к ее рекомендациям.

ФАС России обратила внимание авиакомпаний на ценообразование в период новогодних праздников. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что ведут мониторинг по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам. Именно после анализа данных, ФАС рекомендовала авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса.

13 декабря стало известно о том, что более 50 пассажиров, купивших дешевые и впоследствии аннулированные билеты «Аэрофлота» на рейс Екатеринбург — Пхукет, подали к авиакомпании коллективный иск, зарегистрированный в Пресненском районном суде Москвы. В «Аэрофлоте» отметили, что в рамках заявленных требований основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя, отсутствуют.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин ранее заявил, что у покупателей дешевых билетов на Пхукет есть шанс выиграть в суде у «Аэрофлота». По его словам, сектор авиаперевозок является одним из худших в части правовой защиты пассажиров.