ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства

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ПАО «МТС» нарушило антимонопольное законодательство, необоснованно повысив стоимость своих услуг, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы. Оператору связи предписано снизить тарифы.

В ведомстве пояснили, что компания с начала текущего года повышала тарифы неоднократно — в январе, августе, сентябре и октябре. В общей сложности услуги связи подорожали более чем на 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%. При этом оператор никаких обоснований не представил.

ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги, — говорится в тексте.

МТС выдано предписание о снижении тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня. В отношении компании будет проведено административное расследование, в ходе которого установлен размер штрафа.

Ранее СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что к концу текущего года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи может составить 15–18%. В качестве причин этого назывались рост затрат компаний на содержание и строительство сетей, подорожание электроэнергии и услуги, которые операторы закупают у подрядчиков, и инфляция.