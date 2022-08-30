Федеральная антимонопольная служба одобрила обмен сервисами между интернет-компаниями VK и «Яндекс», сообщает пресс-служба ведомства. В ходе обмена активами VK получил сервисы «Новости» и «Дзен», а Delivery Club перешел к «Яндексу». В решении ведомства отмечается, что работа «Яндекс.Еда» не должна мешать функционированию Delivery Club. «Яндекс» также не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов, добавили в службе.
Одним из требований является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки, — говорится в сообщении ФАС.
Директор LiveInternet Герман Клименко сообщил, что пользователи почти не заметят изменений, а позиция «Яндекса» по трафику превратится в позицию VK. «Яндекс» более развит в области сервисов, а VK — в области контента, поэтому сделка даст обеим компаниям то, в чем они лучше всего разбираются, считает эксперт. Он уточнил, что VK всегда хорошо работал с новостями.
Специалист отметил, что пользователи не должны заметить изменений. Их плавно приучат к тому, что на бывшем домене yandex.ru теперь появляется «Дзен» — сервис VK.
Эксперт также уточнил, что означает эта сделка для СМИ, которые использовали сервисы «Яндекса» в качестве агрегаторов новостей. Со временем позиция «Яндекса» по трафику превратится в позицию VK — это с большой вероятностью будет возвратный трафик с коммерческой историей, заключил Клименко.