ФАС одобрила обмен сервисами между VK и «Яндекс»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба одобрила обмен сервисами между интернет-компаниями VK и «Яндекс», сообщает пресс-служба ведомства. В ходе обмена активами VK получил сервисы «Новости» и «Дзен», а Delivery Club перешел к «Яндексу». В решении ведомства отмечается, что работа «Яндекс.Еда» не должна мешать функционированию Delivery Club​. «Яндекс» также не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов, добавили в службе.

Одним из требований является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки, — говорится в сообщении ФАС.

Директор LiveInternet Герман Клименко сообщил, что пользователи почти не заметят изменений, а позиция «Яндекса» по трафику превратится в позицию VK. «Яндекс» более развит в области сервисов, а VK — в области контента, поэтому сделка даст обеим компаниям то, в чем они лучше всего разбираются, считает эксперт. Он уточнил, что VK всегда хорошо работал с новостями.

Специалист отметил, что пользователи не должны заметить изменений. Их плавно приучат к тому, что на бывшем домене yandex.ru теперь появляется «Дзен» — сервис VK.

Эксперт также уточнил, что означает эта сделка для СМИ, которые использовали сервисы «Яндекса» в качестве агрегаторов новостей. Со временем позиция «Яндекса» по трафику превратится в позицию VK — это с большой вероятностью будет возвратный трафик с коммерческой историей, заключил Клименко.