ФАС выдала предостережение главе Внуково ФАС выдала предостережение главе Внуково Ванцеву после его слов о повышении цен на авиабилеты

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Аэропорт Внуково

Федеральная антимонопольная служба России выдала предостережение совладельцу Внуково Виталию Ванцеву, который предположил, что стоимость авиабилетов на международные рейсы в стране увеличится на 40%. В ФАС считают, что заявление бизнесмена могло спровоцировать рост цен.

ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты. Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок, — говорится в сообщении службы.

Ванцев объяснил резкое повышение цен тем, что у перевозчиков значительно выросли затраты. В особенности, по его словам, растет стоимость технического обслуживания самолетов из-за западных санкций, введенных в 2022 году.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее сообщил, что самостоятельное путешествие за рубеж обойдется российским туристам дороже, чем отдых с помощью туроператора. По его словам, разница в цене ощущается практически на всех этапах — от перелета до проката автомобиля.