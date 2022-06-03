ФАС предложила повысить цены на газ для российской промышленности на 5%

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Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить регулируемые цены на газ «Газпрома» с 1 июля для промышленности в РФ на 5%, передает «Интерфакс». Отмечается, что также был обнародован приказ в отношении поставок для населения, однако без приложения с новым уровнем цен.

Размер индексации оптовой цены определяется макропрогнозом (прогноз социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, разрабатываемый Минэкономразвития и одобряемый правительством). В макропрогнозе от сентября 2021 года Минэкономразвития предусмотрело индексацию оптовых регулируемых цен на газ для промышленности на 5% в 2022 году, 4% в 2023, 4% в 2024 гг. Для населения все осталось как прежде – по 3%.

Автоматически индексация регулируемой цены может отразиться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают его с привязкой к регулируемой цене «Газпрома», а также к стоимости газа на бирже.

Отмечается, что это только оптовая цена – она в стоимости газа для конечного потребителя дает 80% стоимости, еще 15% составляет плата за транспортировку по сетям газоснабжения, а еще 5% – плата за снабженческо-сбытовые услуги газовых компаний в регионе.

Ранее ФАС разрешила компании Александра Говора «Клуб Отель» приобрести российский бизнес «Макдоналдс». Согласно условиям сделки, американский бизнес имеет право выкупить сеть обратно в течение 15 лет.

Накануне агентство РИА Новости провело исследование, в котором выяснило, что Россия находится на втором месте в рейтинге стран Европы по дешевизне газа для местного населения. На первом месте Казахстан.