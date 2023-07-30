«Фантазии»: в Крыму оценили намерение ВСУ вернуть Крым до Рождества Сенатор Цеков назвал фантазиями намерения ВСУ вернуть Крым до Рождества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Намерение ВСУ вернуть Крым до Рождества является фантазией, заявил NEWS.ru сенатор от полуострова Сергей Цеков. По его словам, с почти полной вероятностью можно сказать, что Украина не вернет и те регионы, которые в сентябре прошлого года присоединились к РФ.

Никаких, даже призрачных шансов у Украины вернуть территорию Крыма нет. На сегодняшний день можно почти на сто процентов сказать, что они не вернут и те регионы, которые вернулись в состав России. Кроме того, я считаю, что ситуация сложится так, что из-за дурости руководства Украины и таких стран, как Великобритания, Украина потеряет Николаевскую, Одесскую области и ряд других. Вот это реально, а все остальное фантазии, — сказал Цеков.

При этом парламентарий отметил, что подобные заявления нужно анализировать. Цеков отметил, что российская разведка хорошо работает и знает, что на самом деле происходит.

Великобритания и другие страны не способны адекватно оценить военно-политическую обстановку. Мы в Крыму к этому привыкли. Пусть англичане лучше думают, как защитить свою территорию и не допустить ее распада. А то они мечтают о Крыме, а в результате потеряют свое, — подчеркнул сенатор.

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что Киев получит дырку от бублика вместо Крыма. По его мнению, заявления Украины о полуострове свидетельствуют о бессилии властей и провале контрнаступления.