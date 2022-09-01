«Фантастическое признание»: Лавров о призыве Бербок «пострадать» ради Киева Лавров назвал фантастическим заявление о необходимости ФРГ страдать, чтобы поддержать Киев

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «фантастическим признанием» заявление немецкой коллеги Анналены Бербок о необходимости гражданам ФРГ страдать, чтобы поддержать Украину, передает ТАСС. По мнению российского дипломата, «русофобская одержимость проявляется во всем».

Русофобская одержимость проявляется во всем. Вчера глава МИД ФРГ Бербок заявила, что да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что. Фантастическое признание. Просто фантастическое признание! — заявил Лавров.

Накануне Бербок заявила, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем заботиться о том, что думают о ней немецкие избиратели.

Ранее Лавров рассказал о расистской идеологии западных стран в ходе видеообращения к участникам V Глобального форума молодых дипломатов. По словам министра, навязываемые Западом правила предполагают четкое разделение мира на две категории: исключительных и остальных. Лавров считает, что такая концепция базируется на превосходстве определенной группы стран, обладающей индульгенцией на любые действия. Остальные государства, по мнению дипломата, должны обслуживать интересы «золотого миллиарда».