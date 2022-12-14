Участники СВО смогут пройти переподготовку в вузах Глава Минобрнауки: участники СВО смогут пройти переподготовку в вузах

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Участники специальной военной операции смогут пройти переподготовку в вузах России, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. По его словам, которые приводит ТАСС, в вузах также созданы центры психологической помощи, где участникам СВО смогут оказать помощь.

Больше 130 университетов сегодня имеют хороший опыт, по крайней мере, в части, касающейся повышения квалификации и профессиональной переподготовки, — сказал Фальков.

Ранее глава Минобрнауки сообщил, что все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации. По его словам, университеты воспользовались узаконенным механизмом бронирования сотрудников даже лучше, чем научные организации, и сделали это заранее. В результате оказались защищены все квалифицированные кадры в университетах.

До этого юрист Леонид Ольшанский пояснил, что бронь отличается от отсрочки от частичной мобилизации причинами и сроком действия. Отсрочку может получить обучающийся студент или многодетный отец, тогда как бронь связана с трудоустройством. Россиянин не подлежит частичной мобилизации, если уже вносит вклад в обороноспособность страны, работая на важнейших производствах, необходимых для оборонной промышленности.