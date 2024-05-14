Файзулин оценил число домов, требующих восстановления после паводков Файзуллин: 4 тысячи домов нужно построить заново после паводков в регионах РФ

28 регионов России переживают в этом году масштабные паводки, больше всего пострадали Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявил во время выступления в Госдуме кандидат на пост главы Минстроя России Ирек Файзуллин. По его словам, почти 4 тысячи домов нужно построить заново в результате стихийных бедствий в трех российских регионах.

Если брать по Оренбургской области, Тюменской и Курганской, — у нас 39 тысяч домов потоплено, 320 многоквартирных домов в том числе, и 101 социальный объект — автомобильные дороги, 61 объект ЖКХ. Общий ущерб сегодня пока формируется, но в целом все регионы получили соответствующие дотации. <...> Сегодня пока на текущий период 3888 домов нам надо будет построить новых, — отметил он.

Файзуллин отметил, что окончательный ущерб от паводков пока не подсчитан, продолжается обследование. По его словам, в России было сформировано 44 специальных комиссии, которые занимаются обследованием затопленных объектов. На сегодняшний день экспертам удалось завершить работу на 18 тысячах объектов, что составляет 60% от общего числа, подсчитал он.

Приступаем сейчас к работе в Тюменской области, [где] вода только уходит, и начнем работу совместно в Курганской, — отчитался он.

В правительстве Оренбургской области ранее заявили, что пострадавшим от сильнейших паводков жителям выплатили более 5,5 млрд рублей. В общей сложности было подано свыше 522 тысяч заявлений на получение компенсаций. Уточняется, что жители Оренбуржья получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей, а также помощь в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей при утрате имущества.