Фадеев: СПЧ рассмотрит поручения Путина на заседании 24 января

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Валерий Фадеев

Совет по правам человека при президенте РФ рассмотрит поручения Владимира Путина во время заседания 24 января, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. В разговоре с РИА Новости он отметил, что на мероприятии также будет утверждена рабочая группа по вопросам СВО. Фадеев подчеркнул, что в ходе заседания будут назначены ответственные от Совета, которые займутся мониторингом порученных президентом задач.

На 24 января назначено заседание Совета, где будет в том числе утверждаться рабочая группа соответствующая по проблемам специальной военной операции, по проблемам семей военнослужащих и так далее, — заявил Фадеев.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре РФ изучить практику заключения под стражу фигурантов насильственных преступлений. В частности, речь идет о лицах, страдающих заболеваниями, и матерях, у которых есть малолетние дети. Как указано в заявлении, Путин поручил провести анализ практики до 1 мая 2023 года.

Помимо этого, Путин поручил Колокольцеву, Краснову и Бастрыкину запретить применение системы «Ажур» (кандалы, сковывающие руки и ноги) против женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений.