Фадеев призвал получивших гражданство РФ мигрантов встать на воинский учет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фадеев

Глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев призвал получивших российское гражданство мужчин-мигрантов встать на воинский учет, передает РИА Новости. Во время пресс-конференции в медиацентре «Россия сегодня» он подчеркнул, что «есть не только права, но и обязанности».

Очень часто, к сожалению, мужчины-мигранты получают российское гражданство, при этом забывают встать на воинский учет в военкомат. Это неправильно, — сказал Фадеев.

Он напомнил, что на воинский учет должны встать не только военнообязанные граждане, но и люди с заболеваниями, «которые имеют освобождение от воинской обязанности».

Ранее Фадеев заявил, что получение российского паспорта мужчинами-иностранцами нужно синхронизировать с постановкой их на воинский учет. Однако для этого необходимо продумать формальную процедуру.

После этого член комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в Госдуме могут поддержать идею постановки на воинский учет иностранцев, получивших российский паспорт. По его словам, обязанность гражданина — выполнять свой воинский долгперед страной.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным подданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности.