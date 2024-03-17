Фадеев оценил работу общественных наблюдателей на выборах Фадеев: общественное наблюдение за выборами оказалось эффективным

Общественное наблюдение за выборами президента России не только состоялось, но и продемонстрировало свою эффективность, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит ТАСС, механизмы наблюдения в России активно развиваются вместе со всей избирательной системой. При этом он подчеркнул, что общественное наблюдение не имеет аналогов в других странах.

Общественное наблюдение стало нормой, такой системы нет ни в одной стране. Считаю, что этот институт состоялся, он эффективный, — заявил Фадеев.

Глава СПЧ напомнил, что общественное наблюдение велось как за ходом проведения дистанционного голосования, так и очного. В частности наблюдатели занимались мониторингом трансляций с видеокамер, установленных на избирательных участках. Фадеев отметил, что создание эффективной системы общественного контроля казалось сложной задачей, однако она была выполнена успешно.

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин ранее заявил, что внедрение системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стало одной из причин высокой явки на выборах президента РФ. При этом он отметил, что сам проголосовал в традиционном формате, посетив избирательный участок.