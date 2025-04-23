Лавров предостерег Евросоюз от попыток доминирования в Центральной Азии Лавров: Россия против попыток Евросоюза доминировать в Центральной Азии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия категорически против попыток Запада доминировать в Центрально-Азиатском регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе визита в Узбекистан. По его словам, взаимодействие в форматах Центральная Азия — Евросоюз и Центральная Азия — Россия может быть только взаимовыгодным и опираться на устраивающие всех участников процесса договоренности, сообщает ТАСС.

Мы выступаем категорически против политизации процессов сотрудничества, привнесения сюда идеологических элементов, связанных с попытками той или иной группой стран установить доминирование на этом и на других геополитических пространствах, — сказал Лавров.

Попытки установить доминирование проявляются в подходах стран Запада, особенно Евросоюза, уточнил министр. По его словам, руководство ЕС пытается продвигать повестку с откровенным антироссийским уклоном.

Ранее Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что страны Евросоюза планируют возродить идеологию нацизма, однако Россия приложит все силы, чтобы помешать этому. Такое мнение он высказал в комментарии по поводу запрета главам государств ЕС принимать участие в праздновании Дня Победы в Москве.