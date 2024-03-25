Европу предупредили о последствиях отправки военных на Украину Посол Тарабрин: отправка европейских войск на Украину приведет к войне НАТО с РФ

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Большинство лидеров европейских стран осознают последствия отправки войск в зону спецоперации на Украине, заявил «Известиям» посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. По словам дипломата, подобный шаг приведет к прямому столкновению НАТО с РФ и катастрофическим итогам.

Воинственные заходы Эммануэля Макрона не только не нашли широкой поддержки среди союзников по НАТО, но и обнажили существующие на Западе разногласия по поводу ситуации на Украине, — уточнил в то же время российский консул.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что отправка на границу Украины и Белоруссии европейской военной миссии, о которой заговорили в Киеве, грозит последствиями вплоть до непоправимых. Точной информации о такой возможности пока нет, указал он.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон предупреждал, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что речь идет о советниках и инструкторах для подготовки украинских военных.