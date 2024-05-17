Европейской стране пригрозили ответом на изъятие активов РФ Захарова: РФ может ответить Эстонии на изъятие своих активов в пользу Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия будет неизменно руководствоваться правом ответа на инициативу по изъятию замороженных Эстонией российских активов в пользу Украины, сказано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Ранее соответствующий закон принял эстонский парламент.

Применительно к инициативе эстонского парламента подтверждаем позицию, что любые противоправные действия по захвату российской собственности квалифицируем как неприкрытый разбой, нарушающий положения международного права, — подчеркнула Захарова.

Спикер МИД РФ отметила, что враждебные действия прибалтийских стран в адрес России не являются чем-то новым или удивительным. Как правило, Прибалтика становится «полигоном» западных кукловодов для зондирования почвы на предмет различного рода антироссийских идей, подчеркнула она.

Но самое главное, в случае вступления этой законодательной инициативы в силу эстонцы, по сути, создадут исторический прецедент: разрушат одну из вековых основ существования западного общества — принцип незыблемости частной собственности, — добавила Захарова.

Она отметила, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай стороны осудили «инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств». При этом они подчеркнули «право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами».

Ранее Захарова заявила, что Россия ответит на запрет в Европе вещания ряда СМИ. Совет Евросоюза принял такие меры в отношении РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe.