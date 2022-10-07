«Европейской солидарности» предрекли конец из-за антироссийских санкций Депутат Белик предрек конец «европейской солидарности» из-за антироссийских санкций

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Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза, и это доказывает, что далеко не все члены ЕС готовы следовать антироссийскому курсу, последствия которого губительны для их экономики, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По словам парламентария, тема конфликта на Украине обострила противоречия в ЕС, и до этого не отличавшемся внутренним единством. Законодатель напомнил, что недавнее введение новых санкций на нефть также вызвало недовольство у Венгрии, Кипра, Греции и Мальты, так как танкеры этих стран перевозят значительное количество нефти из России в ЕС.

Сейчас речь идет о стали. Так что у всех членов Евросоюза свои личные интересы, которые зачастую идут вразрез с «европейской солидарностью». Страны ЕС уже столкнулись с дефицитом энергетического сырья, повышением цен и инфляцией. Полагаю, что примеру Венгрии и Бельгии последуют и другие страны ЕС, которые так или иначе будут пытаться аккуратно обойти грубые антироссийские решения, — считает Белик.

Сегодня днем стало известно, что Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза, но не стала блокировать решение из соображений «европейской солидарности» и необходимости сплоченности в условиях поддержки Украины, о чем заявил премьер-министр королевства Александр Де Кроо. По его словам, сомнения Брюсселя были вызваны ограничениями по импорту стали из России.

Евросоюз ранее опубликовал новый пакет санкций против России, говорится в сообщении на сайте официального журнала ЕС. В черный список вошли 30 физических и семь юридических лиц, включая философа Александра Дугина, главу ЦИК Эллу Памфилову, АО «Гознак» и другие организации. Кроме того, под санкции попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В числе предприятий, против которых вводятся ограничения, корпорация «Иркут», ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева» и МКБ «Факел». Ограничения вступают в силу с 7 октября.