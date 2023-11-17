Европейцам продолжат выдавать российские визы во Франции Посольство РФ во Франции: выдача российских виз продолжится в полном объеме

Российское посольство во Франции продолжит выдачу виз после закрытия центров на территории европейской страны, заявили ТАСС в дипмиссии РФ. По ее информации, все виды визовых услуг будут оказываться в полном объеме.

Консульские учреждения России во Франции продолжат оказывать визовые услуги в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее в посольстве РФ объявили о закрытии визовых центров в Париже, Ницце, Марселе и Страсбурге. Они прекратят свою работу с 24 ноября. Желающие оформить российскую визу граждане смогут обращаться в консульский отдел посольства РФ во Франции, генконсульство РФ в Марселе и Страсбурге, а также в российскую канцелярию в Вильфранш-сюр-Мер. Как подчеркнули в дипмиссии, запись на оформление виз в посольстве во Франции осуществляется исключительно через систему электронной очереди на официальном сайте.

Власти Польши ранее закрыли консульское агентство в Смоленске. По информации МИД европейского государства, это было сделано в соответствии с решением правительства России. Агентство работало с 2012 года. Торжественная церемония закрытия консульского учреждения состоялась 31 августа. Как отметили в польском ведомстве, Варшава выступает против решения российских властей.