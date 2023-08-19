Европе пригрозили террористическим хаосом после сожжения Корана Шхагошев: Европе грозит террористический хаос после сожжения Корана в Швеции

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вся Европа рискует погрузиться в террористический хаос после акций с сожжением Корана в Швеции, сообщил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. По его словам, которые приводит РИА Новости, этого можно избежать, если парламенты разных стран выступят с официальным осуждением таких действий.

Необходимы официальные заявления мировых парламентов, особенно европейских стран, по примеру постановления, принятого Государственной думой, которое осуждает сожжение Корана. Иначе Швеция погрузится в террористический хаос. Более того, не только Швеция, в террористический хаос может погрузиться вся Европа, — сказал депутат.

Ранее уже сообщалось, что власти Швеции намерены обсудить возможность пересмотра закона об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана. Авторы такой инициативы считают, что правоохранительные органы страны неэффективно используют возможности, хотя законодательство допускает пресечение свободы выражения мнений для обеспечения национальной безопасности.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что сожжение Корана не является преступлением в Швеции с точки зрения закона. По его словам, хотя такие акции могут быть для кого-то оскорбительными, они «не обязательно незаконны в суверенной юридической системе».