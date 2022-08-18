Европе предсказали «горячую осень» из-за антироссийских санкций Член Торгово-промышленной палаты предсказал рост недовольства в Европе осенью

Фото: Juan Diego Montenegro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член комитета ТПП России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев заявил в прямом эфире портала «Царьград», что рост цен на энергоносители вскоре приведет к резкому всплеску недовольства среди населения Европы. По его словам, осенью в странах Евросоюза ожидаются выборы, фаворитами в которых станут политики, выступающие за отмену санкций против России. Первые такие выборы пройдут в сентябре в Италии, отметил он.

Потом в октябре массово пройдут выборы в Евросоюзе. И там эта ситуация будет еще усугубляться. Давление со стороны электората будет только увеличиваться. Оно может вылиться и в социальный взрыв. Это более чем вероятно. Поэтому нас ожидает очень горячая осень, — заключил Танкаев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что правительства европейских государств соревнуются в том, кто злее расскажет о своем желании порвать отношения с Россией, однако обычные граждане не разделяют этой точки зрения и не готовы поддерживать антироссийские санкции, если это сказывается на их уровне жизни.

Он призвал европейцев выступить против политиков и наказать их «за очевидную глупость», следствием которой должны стать холод в квартирах и пустые полки в холодильниках.