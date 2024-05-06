Европе предрекли миграционный кризис из-за украинских беженцев Володин: проблема украинских беженцев грозит миграционным кризисом в Европе

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попытки стран Евросоюза принять решения о передаче Киеву бежавших с Украины граждан призывного возраста могут спровоцировать беспорядки и грозить Европе новым миграционным кризисом, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, мобилизация спрятавшихся в европейских государствах украинцев сорвалась.

Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась. Проблема украинских беженцев становится все более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис, — написал парламентарий.

Володин подчеркивает, что, несмотря на стремления Вашингтона и Брюсселя воевать до последнего украинца, возможностей побудить людей отправится на фронт становится все меньше. По его словам, Украине не удается скрыть серьезные потери, что сильно деморализует ВСУ. Руководство ЕС столкнулось с ситуацией, когда лучше ничего не делать, поскольку любые принимаемые по этому вопросу решения для них чреваты.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанный украинским президентом закон о мобилизации «добивает украинцев». Документ предполагает усиление наказания для уклонистов и ужесточение мер проведения мобилизации. Украинское издание «Страна.ua» предполагает, что обновление законодательства в этой части «увеличит коррупцию и расколет общество, но вряд ли поможет с пополнением армии».