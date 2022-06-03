«Европа следует за трендом»: Песков о санкциях против его жены и детей Песков объяснил санкции против своей семьи тем, что «Европа следует за трендом»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на новость о внесении его жены Татьяны Навки, дочери Елизаветы и сына Николая в чёрный список Евросоюза. Он считает, что Европа гонится за трендами, вводя рестрикции против его семьи, передаёт РИА Новости.

Можно только сожалеть, что Европа следует за трендом, который задается в США, а оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно, там нет справедливого суда, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что семья Пескова попала в санкционный список. Вместе с ней там оказалась председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, который после этого принял решение покинуть свой пост.