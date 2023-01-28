«Европа разжигает»: Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном Кадыров: Запад намеренно разжигает религиозную вражду провокационными методами

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Запад намеренно и нарочито разжигает религиозную вражду, при этом действует провокациоными методами. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя случаи глумления над Кораном в Европе. Он обратил внимание, что данные акции проходят под контролем полиции, а значит с позволения властей.

В Копенгагене снова сожгли священный Коран... Сейчас это стало настолько частым и систематическим, что никаких сомнений быть не может: Европа разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами, чтобы подтолкнуть мусульман защитить священное Писание любой ценой и затем обвинить их в преступлении, — написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, у совершающих подобные акции людей и тех, кто их поддерживает, едва ли есть «что-то святое». При этом их никак нельзя обидеть в ответ, потому что все аналогичные действия будут для них безразличны или даже порадуют, отметил Кадыров.

Что касается оскорбления веры мусульман со стороны Запада, то подобные действия, по словам чеченского политика, делают представителей мусульманского мира «только сильнее» и убеждают в том, что «натовцев надо давить любыми силами и средствами».

21 января датский радикал Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. Он отметил, что подобные провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.

Палудан в свою очередь заявил, что будет продолжать совершать аналогичные действия до тех пор, пока Эрдоган не даст «зеленый свет» Швеции на вступление в Альянс. 27 января он подкрепил слова делом, повторив акцию по сожжению Корана у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.