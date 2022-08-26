«Эту тему не оставим»: Россия обвинила Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО Заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО заявила, что Латвия нарушила устав организации

Фото: shutterstock.com

Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила в эфире телеканала «Россия 24», что Латвия нарушила устав ЮНЕСКО (Специализированное учреждение ООН по вопросам науки, культуры и искусства), одобрив снос советского воинского мемориала в Риге. По ее словам, Москва не оставит эту тему и будет ее поднимать на ближайших заседаниях руководящих органов.

Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО — это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны. <...> Мы считаем, что нарушение устава имеет место. <...> Поэтому мы эту тему не оставим и будем поднимать на ближайших заседаниях руководящих органов, — отметила Довгаленко.

Ранее рижская полиция опубликовала кадры разрушения памятника Освободителям Риги, снятые с воздуха. Демонтаж центральной стелы в городском парке Победы завершился 25 августа. Накануне депутаты Рижской думы большинством проголосовали за снос памятника советским воинам в столичном районе Румбула.

Российское посольство в Латвии ранее направило в МИД республики ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. Левитс также заявлял о важности избавления Латвии «от всяческого советского наследия».