«Злость и беспомощность»: Захарова о словах Борреля про Россию Захарова: оскорбления Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Оскорбления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью, сообщила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Боррель назвал РФ «экономическим карликом», который похож на заправочную станцию с атомной бомбой.

ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. Что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС. Остальные так и не смогли его произвести. Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности, — сказала Захарова.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после слов Борреля отметил, что Европу можно сравнить с бычком, отданным на заклание Соединенным Штатам Америки. Депутат подчеркнул, что единственная страна в ЕС с собственным ЯО — Франция, но и насчет его применения наверняка принимают решения в США.

Глава дипломатии Евросоюза сделал свое заявление 19 августа. Он также до этого сообщал, что Москва продолжает предлагать третьим странам дешевое зерно из-за стремления сделать их зависимыми от этих поставок. По его словам, ЕС в то же время прикладывает все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность этих государств.