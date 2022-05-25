Снятие возрастных ограничений для контрактников поможет привлечь на военную службу специалистов востребованных специальностей, заявил замминистра обороны России Николай Панков. По его словам, россияне стоят на воинском учёте до 50-летнего возраста и могут принести пользу, однако заключить первый военный контракт в России можно было лишь до 40 лет, а иностранцам и вовсе до 30. Законопроект, одобренный 25 мая Госдумой сразу в трёх чтениях, позволит это исправить, считает Панков.
Чего плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры? Я могу продолжать перечень военно-учётных специальностей. Речь идёт о такой категории военнослужащих. Мне кажется, это на самом деле правильно, это вообще в сегодняшнем тренде, — сказал он.
Замминистра обороны отметил, что в десантуру и плавсостав контрактников в этом возрасте уже не возьмут, так как там особые требования по здоровью.
Ранее Госдума приняла этот законопроект сразу в трёх чтениях, затем его одобрили в Совете Федерации. За инициативу проголосовали 159 сенаторов, один человек воздержался.
По мнению военного эксперта Бориса Юлина, повышение предельного возраста для заключения первого контракта на службу в ВС РФ может привести к снижению количества призывников. В армию теперь будут идти безработные россияне, считает Юлин.