Панков объяснил, зачем нужны изменения условий военной службы по контракту Замминистра обороны Панков: отмена возрастного предела привлечет на службу поваров, фельдшеров и водителей

Замминистра обороны России Николай Панков / Фото mil

Снятие возрастных ограничений для контрактников поможет привлечь на военную службу специалистов востребованных специальностей, заявил замминистра обороны России Николай Панков. По его словам, россияне стоят на воинском учёте до 50-летнего возраста и могут принести пользу, однако заключить первый военный контракт в России можно было лишь до 40 лет, а иностранцам и вовсе до 30. Законопроект, одобренный 25 мая Госдумой сразу в трёх чтениях, позволит это исправить, считает Панков.

Чего плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры? Я могу продолжать перечень военно-учётных специальностей. Речь идёт о такой категории военнослужащих.​ Мне кажется, это на самом деле правильно, это вообще в сегодняшнем тренде, — сказал он.

Замминистра обороны отметил, что в десантуру и плавсостав контрактников в этом возрасте уже не возьмут, так как там особые требования по здоровью.

Ранее Госдума приняла этот законопроект сразу в трёх чтениях, затем его одобрили в Совете Федерации. За инициативу проголосовали 159 сенаторов, один человек воздержался.

По мнению военного эксперта Бориса Юлина, повышение предельного возраста для заключения первого контракта на службу в ВС РФ может привести к снижению количества призывников. В армию теперь будут идти безработные россияне, считает Юлин.