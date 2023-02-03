«Это утка»: Песков о предложении ЦРУ отдать часть Украины Песков назвал уткой сообщения о предложении ЦРУ передать России 20% территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой сообщения о предложении ЦРУ передать России 20% территории Украины, передает РИА Новости. До этого ряд СМИ сообщили, что разведывательное ведомство рекомендовало Москве остановить спецоперацию в обмен на передачу части украинской земли.

Это утка, — ответил Песков на соответствующий вопрос о предложении США.

3 февраля издание Neue Zürcher Zeitung писало о том, что в середине января ЦРУ отправило по своим каналам в Киев и Москву план мирного договора. В нем глава американского разведывательного ведомства Уильям Бернс от имени президента США Джо Байдена предложил российской стороне около 20% территорий Украины в обмен на мир.

Впоследствии пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давитт сообщил, что директор ЦРУ не общался с президентом России по вопросу территориальных уступок Украине.

Бернс в свою очередь заявил, что предстоящие шесть месяцев станут «критическими» для Украины в конфликте с Россией. Глава ведомства отметил, что Москва рассчитывает на «политическую усталость» западных стран. По его словам, российское руководство не настроено на переговоры.