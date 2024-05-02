«Это связано с днями недели»: Захарова нашла объяснение словам Макрона Захарова: слова Макрона об отправке войск на Украину «связаны с днями недели»

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Мария Захарова

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину могут быть «как-то связаны с днями недели», поделилась мнением с ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это «цикл такой».

Видимо, это как-то связано с днями недели у него — цикл такой, — сказала она.

Ранее Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это стало бы возможно, если бы соответствующая просьба поступила от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.

Макрон подчеркнул, что большинство мировых государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону СВО. По словам Макрона, еще на саммите НАТО в 2022 году союзники исключали отправку танков, дальнобойных ракет и военных самолетов Киеву.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Макрон попытается оказать влияние на главу России Владимира Путина через лидера КНР Си Цзиньпина, у которого с 5 по 10 мая запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию. По информации агентства, Макрон хочет, чтобы Си Цзиньпин поговорил с главой российского государства об окончании боевых действий на Украине.