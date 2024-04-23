«Это самоубийство»: сенатор об идее потратить активы РФ на военные цели ЕС Сенатор Цеков: Евросоюз вряд ли решится потратить активы РФ на свои военные цели

Фото: Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Идеи главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля никто не воспринимает всерьез, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление европейского политика о том, что Европа могла бы получать доходы от замороженных российских активов и направить их на военные цели ЕС. По мнению сенатора, конфискация средств превратиться в самоубийство для ЕС.

Боррель — это абсолютно не авторитетный политик, причем не только в России, но и самом Евросоюзе. Поэтому все его предложения, скорее всего, так и останутся предложениями. Если европейцы все же согласятся пойти на это самоубийство, то Россия сделает свой ход. И наш ответ будет гораздо жестче, чем их. Я ранее употребил слово «самоубийство», потому что подобным решением ЕС полностью разрушит доверие к себе и приведет к разрушению финансовой системы, — сказал собеседник.

Цеков предположил, что из опасений таких последствий европейские страны не решатся использовать замороженные активы РФ и на предложение Борреля не согласятся. Сенатор добавил, что значительная часть той помощи, которая якобы поступает на Украину, остается на Западе. По его словам, коррумпированность в тех странах зашкаливает, а полученные «остатки из тех денег ворует украинское руководство», какие-то крохи поступают ВСУ.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что потенциальное изъятие российских активов приведет к разрушению мировой экономики. Она отметила, что такое решение было бы беспрецедентным в истории. Матвиенко также назвала данный шаг незаконным и нелегитимным.