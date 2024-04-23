Идеи главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля никто не воспринимает всерьез, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление европейского политика о том, что Европа могла бы получать доходы от замороженных российских активов и направить их на военные цели ЕС. По мнению сенатора, конфискация средств превратиться в самоубийство для ЕС.
Боррель — это абсолютно не авторитетный политик, причем не только в России, но и самом Евросоюзе. Поэтому все его предложения, скорее всего, так и останутся предложениями. Если европейцы все же согласятся пойти на это самоубийство, то Россия сделает свой ход. И наш ответ будет гораздо жестче, чем их. Я ранее употребил слово «самоубийство», потому что подобным решением ЕС полностью разрушит доверие к себе и приведет к разрушению финансовой системы, — сказал собеседник.
Цеков предположил, что из опасений таких последствий европейские страны не решатся использовать замороженные активы РФ и на предложение Борреля не согласятся. Сенатор добавил, что значительная часть той помощи, которая якобы поступает на Украину, остается на Западе. По его словам, коррумпированность в тех странах зашкаливает, а полученные «остатки из тех денег ворует украинское руководство», какие-то крохи поступают ВСУ.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что потенциальное изъятие российских активов приведет к разрушению мировой экономики. Она отметила, что такое решение было бы беспрецедентным в истории. Матвиенко также назвала данный шаг незаконным и нелегитимным.