«Это псевдосуд»: Захарова высказалась о деятельности МУС в Гааге Захарова: Международный уголовный суд в Гааге не имеет отношения к правосудию

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Международный уголовный суд в Гааге, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, не имеет отношения к правосудию, заявила представитель МИД РФ на брифинге, трансляция которого ведется на официальном Rutube-канале ведомства. Дипломат подчеркнула, что этот орган не имеет права распространять свою юрисдикцию на государства, не ратифицировавшие Римский статут.

Захарова напомнила, что Россия с уважением относится к деятельности Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН), но не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Дипломат назвала этот орган «псевдосудом», отметив, что он не имеет никакого отношения к ООН.

Этот орган (Международный уголовный суд в Гааге. — NEWS.ru) не имеет никакого отношения к Организации Объединенных Наций, да и в целом не имеет никакого отношения к правосудию. Это наша последовательная позиция, — отметила дипломат.

Газета The New York Times ранее сообщила, что власти Израиля опасаются, что МУС планирует выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также других высокопоставленных чиновников этой страны из-за действий еврейского государства в секторе Газа. Уточняется, что суд может принять такое решение из-за «чрезвычайно жесткой реакции» на нападение ХАМАС в октябре 2023 года.

Захарова ранее отметила, что заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что расследование МУС по вопросу действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции инстанции, свидетельствует о расслоении сознания властей США. По словам дипломата, чувство абсолютной вседозволенности приводит к абсурдности умопостроений.