«Это просто террористические акты»: депутат ГД об атаках на Крым Депутат ГД Чепа заявил, что атаки ВСУ на Крым не принесут боевой эффективности

Фото: МО Украины

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ряд объектов в Крыму при помощи 13 беспилотников представляет собой террористический акт и не несет украинской армии боевой эффективности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что этими действиями Киев хочет оправдать неудачи при контрнаступлении.

Украина пытается как-то этими демонстративными терактами оправдать неудачи в контрнаступлении. Эти действия не несут боевой эффективности, не влияют на результат контроперации, это просто террористические акты с целью запугать и повлиять на общество, — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, атаки на Крым также являются частью информационной войны. Чепа пояснил, что Киев хочет показать Западу какие-нибудь результаты. Парламентарий заметил, что ВСУ было передано большое количество вооружения странами Запада и США, но эффекта от этого оказалось мало.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 4 августа ВСУ попытались совершить атаку 13 беспилотниками на Крым. Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).