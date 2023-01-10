«Это понижение»: в Госдуме отреагировали на вероятное назначение Лапина Депутат ГД Соболев: возможное назначение Лапина начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ будет понижением

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Александр Лапин

Возможное назначение генерал-полковника Александра Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск ВС России будет понижением для него, выразил мнение в беседе с Daily Storm член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. При этом он отметил, что на этот пост около трех месяцев назад назначали нового человека. Минобороны пока официально не подтверждало его назначение.

Официальных данных насчет этого нет. Назначение Лапина — это вряд ли. Но если это все же так — это понижение для Лапина. Может быть, и назначили. Он молодой и так далее. А там новый начальник главного штаба сухопутных войск, назначили буквально месяца три назад. Поэтому все может быть, — сказал Соболев.

По его мнению, смещение Лапина с должности командующего группировкой российских войск «Центр», а также критика со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина были оправданны. Он рассказал, что изначально в состав России должна была войти и Харьковская область, но из-за действий Лапина контроль за регионом забрали ВСУ.

А как не критиковать?! Включали Харьковскую область в список для референдума, должна была войти в состав России. А в результате отошли на границу Луганской Республики, там населенные пункты обстреливают, как и донецкие. Фактически освободили Харьковскую область, а потом резко отошли. В том числе и в результате не совсем умелого управления войсками, — отметил депутат.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщил, что Лапина назначили на пост начальника штаба Сухопутных войск ВС России. По информации издания, назначение состоялось 9 января 2023 года. До этого генерал находился в отпуске.

29 октября Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщил, что Лапин написал рапорт по собственному желанию. Позже URA.RU со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что Лапина на время его отпуска заменит генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. По информации издания, по окончании отпуска Лапин вернется к своим непосредственным обязанностям. Минобороны официально не подтверждало эту информацию.