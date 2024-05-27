«Это понимают все»: Слуцкий назвал провальным саммит по Украине в Швейцарии Слуцкий: мирный саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Мирный саммит по Украине, который состоится 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, провалился, еще не начавшись, поделился мнением с NEWS.ru лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, призыв президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину был «криком отчаяния».

Что касается Зеленского, то его приглашение Байдену и Си Цзиньпину — крик отчаяния. Швейцарский саммит провалился, еще не начавшись. Это понимают все. Таким образом нелегитимный Зеленский пытается доказать свою легитимность западной части мирового сообщества, — сказал парламентарий.

Комментируя информацию агентства Bloomberg о планах Евросоюза организовать осенью новый саммит по Украине, Слуцкий отметил, что все сводится к его повестке, которая пока остается неизвестной. При этом он назвал бессмысленными любые саммиты по Украине без инициативы о прекращении поставок оружия Киеву.

По данным Bloomberg, осенняя конференция по Украине может состояться в Саудовской Аравии. Как отметили официальные лица ЕС, важно понять, как грамотно перейти от июньской конференции в Швейцарии к возможной встрече на Ближнем Востоке. Отмечается, что участие России в переговорах по Украине имеет большое значение.