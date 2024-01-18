«Это полуфабрикат»: Лавров об «историческом» соглашении Украины и Британии Лавров назвал полуфабрикатом соглашения Украины с отдельными странами Запада

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Соглашения Украины с отдельными странами Запада, как в случае с Великобританией — это полуфабрикат, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Глава МИД отметил, что никакие договоренности Киева с западными союзниками не влияют на цели СВО.

Как такой, знаете, полуфабрикат было изобретено заключение соглашений с отдельными западными странами. Я слышал о том, что содержится в этом документе, который был согласован [президентом Украины Владимиром] Зеленским и [премьер-министром Великобритании Риши] Сунаком. Я не увидел в анализе этого документа каких-то юридически обязывающих положений, только если не считать таковым обязательство Украины, если кто-то нападет на Великобританию, обеспечить защиту этих островов, — сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что несколько месяцев назад в НАТО наблюдались разногласия по вопросу принятия Украины в состав военного блока. По его словам, все понимали, что это рискованный шаг для европейской безопасности.

Лавров счел обязательства Украины по защите Британии «анекдотичными». Он назвал это «продолжением жанра» в контексте юмористического шоу «Квартал 95», из которого вышел Зеленский.

Москва не возражает против заключения договоренностей других стран с Украиной, но это не меняет цели спецоперации, добавил глава МИД РФ. Он указал, что Россия будет достигать этих целей «последовательно и настойчиво».

12 января в ходе визита Сунака в Киев между Украиной и Британией было подписано соглашение о гарантиях безопасности. В Лондоне назвали этот документ историческим, указав, что Британия стала первой страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.