«Это основа, база»: Путин о реализации инициатив послания Федсобранию Путин назвал развитие экономики базой в реализации инициатив своего послания

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором предложил обсудить текущее положение дел в экономике России и сфере финансов. Глава государства заявил, что особое внимание нужно уделить социально-экономическому развитию страны до 2030 года, положения которого являются базой послания Федеральному собранию.

Особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года. Это, подчеркну, основа, база для реализации инициатив, о которых было сказано в послании Федеральному собранию, — сказал Путин на совещании в режиме видеоконференции.

Ранее Путин заявил, что ветераны военной спецоперации в будущем проявят себя в органах власти, сфере образования и других областях. По словам российского лидера, он рассчитывает на поддержку со стороны политических партий в отношении таких кандидатов.

Путин, комментируя важность социальной рекламы, ранее заметил, что она становится скрытой, когда речь идет о детском питании и питании в школах. Глава государства назвал такие интеграции «джинсой», о которой говорят на телевидении.