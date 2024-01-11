«Это опасно»: Путин об идее резко повысить пошлину на рыбу Путин назвал опасной идею резко повысить ввозную пошлину на рыбу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выступил против идеи резко увеличивать ввозную пошлину на рыбу и рыбную продукцию. Во время встречи с бизнесменами Хабаровского края в Тихоокеанском госуниверситете глава государства заявил, что делать это опасно, поскольку в таком случае могут подскочить и цены, передает ТАСС.

Я точно посмотрю, помечу для себя. Я попрошу коллег это пометить. Просто резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить, — сказал Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин вывел ряд товаров из-под действия «курсовых» пошлин. Речь идет о лекарственных средствах, фармацевтических субстанциях, изделиях для быта из металлов, химической продукции и инструментах для бурения. Помимо этого,"курсовыми" пошлинами не будут облагаться зефир, пастила и соевый белковый концентрат.

До этого Путин подписал закон, позволяющий снижать и обнулять пошлины на вывоз товаров в дружественные страны. Изменения позволят вводить тарифные льготы на экспорт товаров до одного года. Таким образом будет оказана поддержка российским компаниям, оказавшимся под санкциями.