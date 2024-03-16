«Это не случайно»: Слуцкий об исключении Соболева из списка иноагентов Слуцкий: решение об исключении Соболева из списка иноагентов принято не случайно

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Николай Соболев

Признание гражданина РФ иностранным агентом не означает, что этот статус будет закреплен за ним на всю жизнь, заявил кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru об исключении блогера Николая Соболева из списка иноагентов. По мнению лидера ЛДПР, такое решение в отношении Соболева было принято не случайно.

Есть компетентные органы, которые по сумме факторов определяют, кто является иноагентом, а кто нет. Если человек объявлен иноагентом, это не значит, что это на нем на всю жизнь. <...> Что касается иноагентов, есть разные обстоятельства. Кто-то прекратил эту деятельность и доказал это. В данном случае предполагаю, что компетентные органы приняли такое решение в отношении Соболева не случайно, — сказал Слуцкий.

Как отметил кандидат в президенты, в стране есть люди, которые работают против государства с подачи тех, кто хотел бы «задушить Россию», ее национальную экономику и социальную политику. По словам Слуцкого, против РФ объявили более 18 тысяч санкций и рестрикций и такого давления не испытывала ни одна страна в мире. Однако все эти ограничения потерпели полное фиаско, подчеркнул лидер ЛДПР.

О решении Минюста РФ снять статус иностранного агента с Соболева стало известно накануне. После публикации соответствующего распоряжения блогер вышел на связь со своими подписчиками и обнародовал видео, на котором молча плачет. Позднее он заявил, что пока не может записать содержательный ролик, поскольку «телефон взрывается каждые 30 секунд».