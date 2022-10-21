«Это не наше дело»: Кремль отреагировал на отставку Трасс

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Отставка британского премьер-министра Лиз Трасс является внутренним делом королевства, а не Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РФ не имеет обыкновения лезть в чужие дела, в отличие от других государств, отметил представитель Кремля. Также Песков прокомментировал вероятность возвращения на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он сказал, что от европейской страны не приходится ждать «политической мудрости», передает РИА Новости.

Это не наше дело. Ожидать какого-то прозрения или политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе и Великобритании, не приходится. Тем более Великобритании, где, собственно, главы исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате каких-то партийных перетрясок, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что все это, опять, внутреннее дело самого европейского государства.

Лиз Трасс объявила о своем уходе в четверг, 20 октября. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. До объявления об уходе политик пробыла на посту 45 дней.

Ранее обозреватель китайского издания Global Times (GT) Чен Цинцин написала, что уход Трасс является не только драматическим поворотом в ее жизни, но и «образцом неудач западной политики».