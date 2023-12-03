«Это не борьба за демократию»: Медведев раскрыл выгоду США от Украины Медведев допустил получение США финансовой выгоды от конфликта на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал на своей странице в Twitter (X), что причиной вмешательства США в конфликт на Украине стала попытка получения прибыли за счет развития оборонной промышленности. Медведев указал на соответствующее заявление главы Пентагона Ллойда Остина, который объяснил вовлеченность страны необходимостью модернизации ВПК на $40 млрд. Американского генерала он назвал простодушным и искренним человеком.

Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, речь идет даже не о противостоянии России с целью уменьшения ее обороноспособности. Это... необходимость модернизации оборонной промышленности США на $40 млрд. Какой искренний человек! — написал Медведев.

По словам политика, все действия США направлены на увеличение выпуска оружия и создания рабочих мест. Зампред Совбеза допустил, что речь идет и об огромной прибыли, которую получают компании, близкие к администрации президента США Джо Байдена.

Ранее Медведев заявил, что Москва по масштабу превосходит большинство стран Европы «средней паршивости». По его словам, столичный градоначальник Сергей Собянин скромничает, когда говорит, что занимается лишь хозяйственной деятельностью. Политик отметил, что работа на посту мэра закалила Собянина как блестящего юриста. Он напомнил, что прежде Собянин возглавлял комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.