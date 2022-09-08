«Это национальная потеря»: Слуцкий о кончине Елизаветы II Слуцкий: кончина королевы Елизаветы II — это национальная потеря для всех британцев

Фото: Rota/i-Images via ZUMA Press/Global Look Pres

Елизавета II

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал кончину королевы Елизаветы II национальной потерей для всей британской нации. В разговоре с NEWS.ru депутат заявил, что королева стала олицетворением целой эпохи и настоящим символом Великобритании. При этом Слуцкий подчеркнул, что российские власти не ждут перемен в политике Лондона после трагического события.

Для британцев — это национальная потеря. Королева была символом, целый эпохой, она пережила практически все значимые события современной истории. Но говорить об изменения политики Лондона мы не можем. Ее основные векторы определяет кабинете министров и парламент. Перемен не ждем, — высказался Слуцкий.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прокомментировала кончину королевы Елизаветы II, назвав событие «шоком для британской нации и мира» во время выступления на Даунинг-стрит. Политик назвала почившую монархиню «скалой, на которой была построена современная Британия». По словам Трасс, Соединенное Королевство расцвело в эпоху правления Елизаветы II.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II скончалась. В лондонской резиденции отметили, что принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла этой ночью останутся в Шотландии в замке Балморал, где почила британская монархиня.