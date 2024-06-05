«Это моветон»: Путин исключил угрозы лидерам других стран Путин: Россия не угрожала Шольцу на фоне поставок оружия Германией Украине

Фото: kremlin.ru/Александр Демьянчук/ТАСС

Встреча президента РФ Владимира Путина и представителей ведущих мировых СМИ

Российские власти не угрожали лидерам других стран, в частности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, когда Германия начала поставлять оружие Украине, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, передает пресс-служба Кремля. Как добавил глава государства, у Москвы есть своя позиция на этот счет.

Почему мы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон, — отметил Путин.

Как уточнил российский лидер, Москва в курсе позиции европейских государств. Это относится и к мнению Германии по событиям, происходящим на Украине, констатировал он.