«Это мощное государство»: Песков высказался о давлении США на Китай Песков назвал Китай мощным государством на фоне давления со стороны США

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Китай является мощным суверенным государством, которое может защитить свои интересы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя давление Вашингтона на Пекин из-за отношений с Москвой. По его словам, которые приводит ТАСС, Китай — это близкий партнер России и сотрудничество между странами будет только развиваться.

Китай — это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. Одновременно с этим это наш близкий партнер. Мы будем дальше развивать наше сотрудничество, — сказал Песков.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Пекин в том, что он поставляет товары двойного назначения в Россию, укрепляя тем самым ее оборонно-промышленный комплекс. По его словам, если КНР продолжит это делать, то в скором времени столкнется с карательными мерами. Блинкен заявил, что Пекин не сможет наладить отношения с Европой, «одновременно поддерживая самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны».

Российский сенатор Андрей Климов заявил, что США могут ввести санкции против кого угодно: марсиан или жителей Меркурия, если они там есть. По его мнению, Блинкен является «политической блохой», которая неизвестно где окажется после выборов. Он отметил, что Вашингтон пытался наложить заведомо незаконные санкции против России, после чего у него начались проблемы в собственной экономике. Однако, как подчеркнул Климов, обратный отрицательный эффект от ограничительных мер в отношении Китая будет гораздо сильнее.