«Это модно»: Вассерман об идее изучения беспилотников в школе Вассерман назвал модной идею изучать беспилотники в школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru заявил, что идея изучать беспилотники в школах является модной. По его словам, есть много желающих, которые хотели бы познакомиться с устройством дронов.

Тема беспилотников модная, и понятно, что желающих с нею поработать тоже много. Допускаю, что в будущем и ученики помладше будут изучать тему беспилотников, если конфликт на Украине продолжится или США найдут новую площадку для террора против России, — заявил Вассерман.

Парламентарий предположил, что подрастающему поколению россиян придется воспользоваться знаниями как о применении БПЛА, так и о способах защиты от них.

Ни одно оружие не может использоваться только в одном варианте — наступательном или оборонительном, так что, вероятнее всего, действительно придется изучать, как бороться с беспилотниками и как ими пользоваться, — объяснил депутат.

Ранее стало известно, что учащиеся 10–11-х классов на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы управления и применения беспилотников. Целью так называемого «Модуля № 3» станет представление о способах боевого применения БПЛА и противодействия им. По итогам курса школьники должны будут иметь представление об особенностях работы беспилотных летательных аппаратов на поле боя.