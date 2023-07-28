«Это методы ИГИЛ»: Цеков о террористической атаке ВСУ на Таганрог Сенатор Цеков сравнил террористическую атаку ВСУ на Таганрог с методами боевиков ИГИЛ

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Таганрог

Украина воюет с гражданским населением, так как не способна решать проблемы в вооруженном столкновении, заявил RT сенатор Сергей Цеков, комментируя теракт ВСУ в Таганроге. Он отметил, что таким же образом действуют боевики ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Ближнем Востоке.

Это терроризм. Это, в принципе, методы ИГИЛ, методы той войны, которую ведет ИГИЛ на территории Ближнего Востока. Они наносят удары по гражданским объектам. Редкие мерзавцы. Особенно на фоне того, как идет СВО. Россия [в отличие от Украины] не наносит удары по гражданским объектам. Мы наносим удары исключительно по военным объектам, — сообщил сенатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев нанес удар по Таганрогу ракетой ЗРК С-200, переоборудованной в ударный вариант. Снаряд был сбит российскими средствами ПВО. На город упали обломки ракеты, несколько зданий получили повреждения.

Кроме того, системы ПВО перехватили вторую запущенную ВСУ ракету в районе города Азова Ростовской области. Ее обломки упали в безлюдной местности, сообщило Минобороны РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после ЧП в Таганроге были госпитализированы девять пострадавших. Всего в медучреждения были доставлены 12 человек, из них двое отказались от госпитализации, еще одного обследуют врачи. Среди госпитализированных женщина с черепно-мозговой травмой, которой провели операцию. На месте ЧП продолжают дежурить две бригады скорой помощи.