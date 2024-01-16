«Это личная информация»: Песков о состоянии здоровья Набиуллиной Песков не стал комментировать сообщения о состоянии здоровья Набиуллиной

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Дмитрий Песков

Просьба журналистов прокомментировать информацию об ухудшении здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной неуместна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что в любом случае в Кремле желают здоровья и сил руководителю Банка России.

Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-коле, это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать. В любом случае мы желаем здоровья, сил и продолжения такой целеустремленности Эльвире Сахипзадовне, — сказал представитель Кремля.

Reuters сообщало, что Набиуллина отменила запланированное появление на выставке в Москве 16 января. Причину ее отсутствия не назвали. Центробанк отказался от комментариев.

В конце ноября по версии издания Politico Набиуллина заняла первое место в категории «Разрушители» рейтинга наиболее влиятельных людей Европы 2023 года. Списки победителей огласили на церемонии в Брюсселе. Второе место в категории занял каталонский журналист и политик Карлес Пучдемон, отстраненный от должности президента Женералитета Каталонии за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума осенью 2017 года. На третьем месте оказался противник антироссийских санкций, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.