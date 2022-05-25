«Это историческая традиция»: Путин призвал сделать нормой многодетные семьи Путин: многодетная семья должна утвердиться как норма в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Многодетная семья должна утвердиться в России как норма и поддерживаться государством, заявил президент России Владимир Путин в ходе президиума Госсовета по соцвопросам. По его словам, это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми сталкивается страна. Он также подчеркнул, что семьи с большим количеством детей являются в России исторической традицией, которую необходимо возрождать, ведь она «востребована нашим современным развитием».

[Многодетная семья] должна утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства. Многодетная крепкая благополучная семья — это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, — резюмировал он.

Ранее Путин поручил кабмину повысить выплаты военнослужащим-женщинам, воспитывающим детей. По словам президента, на них сейчас не распространяется система страхования, в связи с чем пособие по уходу за ребёнком составляет 15 тысяч рублей. Однако с 1 июля «несправедливость должна быть устранена», считает глава государства. Размер выплат вырастет до 31 тысячи рублей.

Кроме того, на 10% проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум. Путин предложил также проводить в стране политику опережающего роста зарплат относительно расходов.