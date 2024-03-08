«Это физический страх»: Захарова о работе дипломатом Захарова признала, что испытывала страх на работе из-за различных ситуаций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова призналась проекту «ТАСС Дети», что в рамках своей работы она сталкивалась с моментами, вызывающими физический страх. По ее словам, в таких ситуациях человеку невозможно себя контролировать и непонятно, чем все закончится.

Были такие моменты, это физический страх, когда ты понимаешь, что что-то происходит, что ты не можешь контролировать, непонятно, чем это закончится, но, я думаю, многие такое переживали. А бывал, я не скажу, что страх, а шок, наверное, от того, что ты слышишь от так называемых партнеров, — рассказала Захарова.

По ее словам, один из таких моментов произошел в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке. Тогда Захарова оказалась в зале для консультаций без камер и журналистов, где лидеры стран «снимают маски». Также дипломат испытывала страх, когда она попала в зону сильной турбулентности в самолете.

Еще страх невозможности, например, быть уверенным, что ты сможешь точно помочь людям в какой-то конкретной ситуации, — добавила Захарова.

Ранее дипломат отреагировала на оговорку президента США Джо Байдена, сделанную на выступлении перед конгрессом. В ходе него политик заявил, что за дешевыми лекарствами необходимо ехать в Москву. Захарова пошутила, что российскому консульскому департаменту нужно добавить в список целей для поездок в Россию графу «За лекарствами по совету Байдена».