«Это фейки»: Песков о готовящемся обращении Путина по СВО Песков: у Путина на сегодня нет планов выступать с обращением к россиянам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует выступать с обращением к россиянам по теме переформатирования специальной военной операции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее в Сети появились сообщения о том, что 5 октября глава государства может обратиться к нации. Представитель Кремля назвал эти сообщения фейками, передает ТАСС.

Нет, это не так. Не будет, это фейки, — сказал Песков.

В некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Путин может сегодня выступить с обращением к нации. Темой возможного обращения называлось изменение статуса специальной военной операции.

Ранее Песков опроверг информацию об изменении статуса СВО и возможном объявлении режима контртеррористической операции (КТО). Представитель Кремля напомнил, что это прерогатива верховного главнокомандующего.