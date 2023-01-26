В Совфеде просят телекомпании избавиться от треш-стримеров Пушков попросил телекомпании не приглашать треш-стримеров на ток-шоу

Фото: СФ РФ

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков направил руководителям телекомпаний обращения с просьбой не допускать появления в эфире треш-стримеров, передает РИА Новости. По словам сенатора, эта категория блогеров использует телевидение в качестве рекламы своего контента, который часто противоречит требованиям Роскомнадзора.

Я, как глава комиссии, направил обращение ко всем руководителям наших телекомпаний с тем, чтобы они не приглашали треш-стримеров на различные дискуссии, ток-шоу. Потому что это для них способ рекламы, — заявил Пушков.

Пушков назвал поведение треш-стримеров аморальным. Доступ в телеэфир могут закрыть тем блогерам, кто нарушает законы, унижает человеческое достоинство или грубо пренебрегает этикой, чтобы обратить на себя наибольшее внимание аудитории.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ранее предложил учитывать факт трансляции преступлений и правонарушений как отягчающее обстоятельство при разбирательстве. Он также рекомендовал создать черный список авторов шокирующих видео, чтобы ограничить для них доступ к Сети.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил, что следует создать механизм, блокирующий перевод донатов треш-стримерам через структуры Минфина. С этим предложением он обратился в Росмониторинг. Парламентарий отметил, что треш-стримы пропагандируют жестокость, поэтому подобных блогеров нужно останавливать.