«Это даже не смешно»: Журова о призывах Чехии запугать Россию Депутат Журова: Чехии нет смысла пытаться запугивать Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Чехии нет смысла пытаться запугивать Россию, все предыдущие попытки других стран показали, что это бесполезно, высказалась первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментируя Lenta.ru заявление начальника генштаба Чехии Карела Ржегки о необходимости запугать Москву, парламентарий подчеркнула, что «это даже не смешно».

Депутат отметила, что Россия никак не реагирует на подобное. Вместо этого Евросоюзу лучше направить усилия на склонение Украины к мирным переговорам на условиях Москвы, считает парламентарий.

Чехия нас будет запугивать? Это даже не смешно. <...> Россию вообще нет смысла запугивать, такие попытки были, но чем это закончилось. Мы все равно на это не реагируем. Как моська на слона? <...> Запугивать Россию бесполезно, — уточнила Журова.

Ржегка ранее отметил, что Россию необходимо запугать, чтобы избежать потенциального конфликта. По его словам, Москва должна осознать бесполезность любых действий в этом направлении.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, и армиям стран континента «следует готовиться к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе». Он предположил, что после возможной заморозки ситуации на Украине у Москвы появится время на восстановление сил.