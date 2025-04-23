«Это было первопричиной»: Песков о европейских миротворцах на Украине Песков: Россия не изменила позиции по присутствию миротворцев из ЕС на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва не изменила позиции по поводу присутствия европейских миротворцев на территории Украины и по-прежнему выступает против этого, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, фактически речь идет о силах и средствах Североатлантического альянса на территории соседнего государства.

Да, Россия по-прежнему выступает против, фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. Это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции, — подчеркнул Песков.

По словам главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, украинский лидер Владимир Зеленский превратил страну в милитаризированное государство в состоянии вечной войны с соседями. Он отметил, что президент заболел идеей сделать из страны «восточноевропейский Израиль».

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта. Причиной стал отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать во встрече. Позже отказался и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.